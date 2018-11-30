Еврокомиссия выделила Украине макрофинансовую помощь на 500 млн евро

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Еврокомиссия (ЕК) утвердила выделение Украине пакета макрофинансовой помощи (МФП) в размере 500 млн евро по новой программе.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Европейская комиссия от имени ЕС утвердила сегодня выделение Украине 500 млн евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи этой стране. Таким образом, общий объем помощи, предоставленной Украине Евросоюзом с 2014 года, достиг 3,3 млрд евро", - сообщила ЕК.

Также отмечено, что МФП для Украины стала самым крупным объемом помощи, предоставленной Европейским Союзом третьей стране за этот период.