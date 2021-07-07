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Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП еврозоны на 2021 год

Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП еврозоны на 2021 год ЕК также повысила прогнозы по инфляции в еврозоне и в ЕС на 2021-2022 годы
Финансы
7 июля 2021 г. 15:17
Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП еврозоны на 2021 год

Еврокомиссия (ЕК) в своём летнем экономическом прогнозе улучшила оценку по росту ВВП еврозоны на текущий год до 4,8% с 4,3%, которые ожидались в предыдущем, весеннем прогнозе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Prime.

"В настоящее время прогнозируется рост ВВП на 4,8% в 2021 году и на 4,5% в 2022 году как в ЕС, так и в зоне евро", — говорится в новом прогнозе.

При этом весной в еврозоне ожидался рост на 4,3% в текущем году и на 4,4% в на 2022 году. По Евросоюзу — 4,2% и 4,4% соответственно.

ЕК отмечает, что неопределенность и риски для экономического роста высоки, но в целом остаются сбалансированными. Угроза распространения новых штаммов коронавируса подчеркивает важность дальнейшего ускорения вакцинации. "Экономические риски связаны, в частности, с реакцией домохозяйств и компаний на изменения в карантинных ограничениях и последствиями сворачивания антикризисной поддержки", — отмечает Еврокомиссия.

ЕК также повысила прогнозы по инфляции в еврозоне и в ЕС на 2021-2022 годы. Теперь организация ждет инфляцию в еврозоне в текущем году на уровне 1,9% и замедление до 1,4% в следующем году (весенний прогноз составлял 1,7% и 1,3% соответственно). Инфляция в ЕС, по новым оценкам Еврокомиссии, в 2021 году составит 2,2%, а в 2022 — замедлится до 1,6% (весной ожидалось 1,9% и 1,5% соответственно). При этом ЕК не исключает, что инфляция может оказаться выше прогноза.

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Версия на английском языке European Commission improves forecast for GDP growth in euro area for 2021

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