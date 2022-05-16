Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 год

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста реального ВВП еврозоны на текущий год до 2,7%.

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста реального ВВП еврозоны на текущий год до 2,7%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в весеннем экономическом докладе ЕК.

Предыдущая оценка была сделана в зимнем промежуточном экономическом прогнозе ЕК, опубликованном в феврале. Тогда ожидался рост экономики валютного блока на 4%.

ЕК также понизила прогноз по росту ВВП еврозоны на 2023 год – до 2,3% с февральской оценки в 2,7%.

Инфляция в зоне евро, как ожидается, в 2022 году ускорится до 6,1% с 2,6% в 2021 году, а в 2023 году замедлится до 2,7%.

Наибольший рост ВВП в текущем году ЕК ожидает в Португалии (+5,8%), Ирландии (+5,4%), наименьший - в Эстонии (+1%), Финляндии (+1,6%) и Германии (+1,6%). В 2023 году, как ожидается, экономика Германии вырастет на 2,4%.

Кроме того, ожидается, что экономика Евросоюза вырастет на 2,7% в 2022 году и на 2,3% - в 2023 году.