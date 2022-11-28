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Еврокомиссия рассмотрит снятие санкций с российского банка

Еврокомиссия рассмотрит снятие санкций с российского банка Евросоюз принял к сведению позицию России по значению Россельхозбанка в экспорте сельхозпродукции. Брюссель рассмотрит возможность снятия санкций.
Финансы
28 ноября 2022 г. 04:53
Еврокомиссия рассмотрит снятие санкций с российского банка

Евросоюз принял к сведению позицию России по значению Россельхозбанка в экспорте сельхозпродукции. Брюссель рассмотрит возможность снятия санкций.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано.

"Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT",- сказал П. Стано. Он отметил, что платежи по-прежнему возможны, но транзакции стали более дорогими и медленными.

Представитель ЕК обратил внимание, что "достаточное количество платежных каналов остается открытым": большинство российских банков не отключены от SWIFT, включая Газпромбанк. Кроме того, санкционный режим предполагает исключения для сделок с продуктами и удобрениями с участием подсанкционных банков.

Как напомнил Петер Стано, ограничения Евросоюза "не нацелены на торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией" между РФ и третьими странами.

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