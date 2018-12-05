Еврокомиссия призвала стимулировать отказ от доллара

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Европейская комиссия призвала активней использовать евро в стратегических секторах экономики.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

В сообщении указано, что европейский бизнес по-прежнему торгует в долларах США на ключевых стратегических рынках, часто даже между собой.

"Это подвергает рынки политическому и валютному рискам и ставит их в зависимость от односторонних решений, которые напрямую затрагивают номинированные в долларах сделки", - отмечено в публикации.

В связи с этим Еврокомиссия приняла сегодня рекомендацию по продвижению более широкого использования евро в международных энергетических соглашениях и транзакциях.

Лидерам стран ЕС предложили обсудить в декабре международную роль евро.