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    Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на 570 млн евро

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Еврокомиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,57 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей ЕС.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЕК.

    "Еврокомиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,566 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке и ограничение возможностей европейского бизнеса пользоваться альтернативными и более выгодными услугами трансграничных платежей внутри европейского единого рынка", - сообщила ЕК.

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