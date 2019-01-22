Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на 570 млн евро

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Еврокомиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,57 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей ЕС.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЕК.

"Еврокомиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,566 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке и ограничение возможностей европейского бизнеса пользоваться альтернативными и более выгодными услугами трансграничных платежей внутри европейского единого рынка", - сообщила ЕК.