О нас

Еврокомиссия оштрафовала Intel на 376 млн евро за монополизм

Еврокомиссия оштрафовала Intel на 376 млн евро за монополизм Еврокомиссия (ЕК) сегодня сообщила о повторном наложении штрафа на американскую корпорацию Intel за злоупотребление доминирующим положением на рынке компьютерных чипов. Размер штрафа составляет 376,36 млн евро.
Финансы
22 сентября 2023 г. 16:28
Еврокомиссия оштрафовала Intel на 376 млн евро за монополизм

Еврокомиссия (ЕК) сегодня сообщила о повторном наложении штрафа на американскую корпорацию Intel за злоупотребление доминирующим положением на рынке компьютерных чипов. Размер штрафа составляет 376,36 млн евро.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЕК.

В 2009 году Еврокомиссия уже накладывала по той же причине штраф на Intel в размере 1,06 млрд евро.

"Меньший размер штрафа в сегодняшнем решении отражает более узкий по сравнению с решением 2009 года круг допущенных нарушений", - сказано в сообщении.

После двухлетнего расследования европейский регулятор счел, что Intel предоставляла большие скидки на свои процессоры компаниям Acer, Dell, HP, Lenovo и NEC, а также платила им за задержки в производстве компьютеров на чипах от конкурента AMD. Но прошлом году Intel удалось обжаловать решение 2009 года в Европейском суде общей юрисдикции в Люксембурге, который отменил штраф.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19
Генпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
ФотоГенпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
16 сентября 2023 г. 18:57
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
17 сентября 2023 г. 12:04
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
18 сентября 2023 г. 00:51
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40
Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
ВидеоЭрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
19 сентября 2023 г. 21:18
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
В Исмаиллы пропала 17-летняя девушка
ФотоВ Исмаиллы пропала 17-летняя девушка
16 сентября 2023 г. 13:09
В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране
В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране
16 сентября 2023 г. 22:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi