Еврокомиссия оштрафовала Intel на 376 млн евро за монополизм

Еврокомиссия (ЕК) сегодня сообщила о повторном наложении штрафа на американскую корпорацию Intel за злоупотребление доминирующим положением на рынке компьютерных чипов. Размер штрафа составляет 376,36 млн евро.

Еврокомиссия (ЕК) сегодня сообщила о повторном наложении штрафа на американскую корпорацию Intel за злоупотребление доминирующим положением на рынке компьютерных чипов. Размер штрафа составляет 376,36 млн евро.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЕК.

В 2009 году Еврокомиссия уже накладывала по той же причине штраф на Intel в размере 1,06 млрд евро.

"Меньший размер штрафа в сегодняшнем решении отражает более узкий по сравнению с решением 2009 года круг допущенных нарушений", - сказано в сообщении.

После двухлетнего расследования европейский регулятор счел, что Intel предоставляла большие скидки на свои процессоры компаниям Acer, Dell, HP, Lenovo и NEC, а также платила им за задержки в производстве компьютеров на чипах от конкурента AMD. Но прошлом году Intel удалось обжаловать решение 2009 года в Европейском суде общей юрисдикции в Люксембурге, который отменил штраф.