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Еврокомиссия одобрила многомиллиардный пакет помощи Lufthansa

Еврокомиссия одобрила многомиллиардный пакет помощи Lufthansa

Еврокомиссия (ЕК) одобрила проект Германии по многомиллиардной помощи авиаконцерну Lufthansa Group. 

Как передает Report со ссыцлкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте ЕК.

"Германия вложит 6 млрд евро в рекапитализацию, а также обеспечит 3 млрд евро государственной гарантии по кредиту. Эта значительная поддержка поможет Lufthansa перенести нынешний кризис из-за коронавируса, который особенно сильно ударил по сектору авиаперевозок", - приводятся в сообщении слова замглавы ЕК по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Согласно проекту, Фонд стабилизации экономики (WSF) приобретает право негласного участия за 5,7 млрд евро в виде собственного капитала, также правительство выкупает 20% акций за 0,3 млрд евро.

При этом для того чтобы авиаконцерн не получил значительного конкурентного преимущества, проект предусматривает лишение компании приоритетных прав на взлет и посадку самолетов в крупнейших аэропортах ФРГ - Франкфурта-на-Майне и Мюнхене - и выделение в этих воздушных гаванях до 24 слотов в день для других авиакомпаний, что даст им возможность создать новые направления и снизить цены. Помимо этого Lufthansa запрещается оказывать помощь своим подразделениям, которые испытывали трудности до 31 декабря 2019 года.

Теперь для запуска проекта акционеры Lufthansa должны, как ожидается, в течение дня, одобрить пакет помощи на внеочередном заседании.

Авиаконцерн понес огромные убытки в связи с сокращением пассажиропотока из-за последствий пандемии, что привело к значительному падению курса его акций. В час компания теряет, по ее собственным данным, около 1 млн евро. На минувшей неделе стало известно, что концерн вышел из главного индекса Франкфуртской фондовой биржи DAX, который охватывает 30 крупнейших акционерных компаний Германии. Теперь акции авиаперевозчика торгуются в сегменте MDax. В текущем месяце авиаперевозчик намеревается значительно увеличить число перелетов.

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