Еврокомиссия не исключила отключения Сбербанка от SWIFT

Еврокомиссия (ЕК) не исключает возможности отключения Сбербанка от международной межбанковской системы SWIFT.

Еврокомиссия (ЕК) не исключает возможности отключения Сбербанка от международной межбанковской системы SWIFT.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг в эфире радиостанции France Inter первый зампредседателя ЕК Франс Тиммерманс.

"Мы достаточно далеко пошли с санкциями в отношении России. В нашем распоряжении остается еще несколько инструментов", - сказал он. "Наиболее важный для России банк - Сбербанк. Мы могли бы отключить его от системы SWIFT. Такая возможность по-прежнему существует", - заметил Тиммерманс.

Он также сообщил, что на будущей неделе представит меры, которые могут позволить избавиться от энергетической зависимости от России. "Еврокомиссия представит на следующей неделе предложения с тем, чтобы создать ситуацию, при которой мы больше не будем зависеть от России в энергетической сфере", - сказал он. "Нам нужно быстрее продвигаться в использовании возобновляемых источников энергии", - заявил Тиммерманс.

Ранее от SWIFT были отключены подсанкционные российские банки ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Ограничения вступят в силу с 12 марта. С этого дня также будет запрещено продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию, следует из постановления ЕС.