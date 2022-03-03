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Еврокомиссия не исключила отключения Сбербанка от SWIFT

Еврокомиссия не исключила отключения Сбербанка от SWIFT Еврокомиссия (ЕК) не исключает возможности отключения Сбербанка от международной межбанковской системы SWIFT.
Финансы
3 марта 2022 г. 13:33
Еврокомиссия не исключила отключения Сбербанка от SWIFT

Еврокомиссия (ЕК) не исключает возможности отключения Сбербанка от международной межбанковской системы SWIFT.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг в эфире радиостанции France Inter первый зампредседателя ЕК Франс Тиммерманс.

"Мы достаточно далеко пошли с санкциями в отношении России. В нашем распоряжении остается еще несколько инструментов", - сказал он. "Наиболее важный для России банк - Сбербанк. Мы могли бы отключить его от системы SWIFT. Такая возможность по-прежнему существует", - заметил Тиммерманс.

Он также сообщил, что на будущей неделе представит меры, которые могут позволить избавиться от энергетической зависимости от России. "Еврокомиссия представит на следующей неделе предложения с тем, чтобы создать ситуацию, при которой мы больше не будем зависеть от России в энергетической сфере", - сказал он. "Нам нужно быстрее продвигаться в использовании возобновляемых источников энергии", - заявил Тиммерманс.

Ранее от SWIFT были отключены подсанкционные российские банки ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Ограничения вступят в силу с 12 марта. С этого дня также будет запрещено продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию, следует из постановления ЕС.

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Версия на английском языке European Commission says Russia’s Sberbank may be disconnected from SWIFT

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