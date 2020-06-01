​Еврокомиссар по торговле намерен возглавить ВТО

Европейский комиссар по торговле ирландец Фил Хоган планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

"Еврокомиссар по торговле намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост нового генерального директора ВТО", - сообщило агентство.

Напомним, что полномочия нынешнего генерального директора ВТО Роберту Азеведу заканчиваются в августе этого года.

Отметим, что Фил Хоган работает в Европейской комиссии уже второй срок - в предыдущем составе Еврокомиссии под руководством Жан-Клода Юнкера с 2014 по 2019 год он занимался вопросами сельского хозяйства, а в ЕК под руководством фон дер Ляйен получил мандат еврокомиссара по торговле. В случае его избрания на пост главы ВТО Ирландии предстоит представить нового кандидата в Еврокомиссию.