Евро вырос к доллару перед публикацией данных по инфляции в Германии
- 14 октября, 2025
- 09:41
Курс евро к доллару во вторник утром повысился перед публикацией окончательной оценки по инфляции в Германии.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс евро к доллару вырос до $1,1586 с $1,1571 за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опустился до 151,91 иены с уровня прошлого закрытия в 152,27 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 99,14 пункта.
