Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Евро вырос к доллару перед публикацией данных по инфляции в Германии

    Финансы
    • 14 октября, 2025
    • 09:41
    Евро вырос к доллару перед публикацией данных по инфляции в Германии

    Курс евро к доллару во вторник утром повысился перед публикацией окончательной оценки по инфляции в Германии.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Курс евро к доллару вырос до $1,1586 с $1,1571 за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опустился до 151,91 иены с уровня прошлого закрытия в 152,27 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 99,14 пункта.

    курс доллара курс валют Германия инфляция

    Последние новости

    10:40

    ASCO за 9 лет увеличила грузоперевозки вне Каспия более чем в 3 раза

    Инфраструктура
    10:39

    Агентству по развитию экономических зон даны новые полномочия

    Финансы
    10:34

    Объявлена дата аукциона по облигациям AFB Bank

    Финансы
    10:31

    В Баку организованы новые парковочные места

    Инфраструктура
    10:30
    Фото

    Азербайджанская армия переходит на осенне-зимний режим эксплуатации

    Армия
    10:26

    На экзамен по приему на госслужбу зарегистрировались более 500 кандидатов

    Наука и образование
    10:25

    Председатель Верховного суда призвал к мерам по укреплению общественного доверия к судебной системе

    Внутренняя политика
    10:23

    Ильхам Алиев направил обращение участникам выставки Rebuild Karabakh-2025

    Бизнес
    10:20

    В Вероне в результате взрыва и пожара в доме погибли трое, 13 получили ранения

    Другие страны
    Лента новостей