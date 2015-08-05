​Евро вновь подешевело

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ 4 августа на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,27% и составил 17 550,69 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,22% - до 2 093,32 пунктов, Nasdaq - на 0,19% - до 5 105,55 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,03% - до 6 686,57 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 0,16% - до 5 112,14 пунктов, германский DAX вырос на 0,11% - до 11 456,07 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота подорожала на 0,18% и составила 1 085,50 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0864 (-0,74%).