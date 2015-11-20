Евро вновь начал дешеветь

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ После выступления президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на сегодняшней конференции Euro Finance Week во Франкфурте-на-Майне (Германия) евро на мировом рынке начал падение по отношению к основным валютам. Причиной стали сигналы о намерении ЕЦБ продлить монетарную экспансию.

Как сообщает Report, в выступлении М.Драги отметил, что если существующих мер в рамках нынешней кредитно-денежной политики будет недостаточно для достижения цели, ЕЦБ сделает все возможное для повышения инфляции в еврозоне в кратчайшие сроки. Отметим, что потребительские цены в еврозоне в октябре выросли на 0,1%.

Глава ЕЦБ также подчеркнул положительный эффект проводимой центральным банком программы покупки активов, отметив, что сейчас восстановление европейской экономики идет более уверенно, чем в 2014 году. По словам М.Драги, меры ЕЦБ помогли устранить дефляционные риски.

Отметим, что ЕЦБ, возможно уже 3 декабря, еще больше смягчит денежно-кредитную политику и снизит ставку по депозитам.

После выступления М.Драги курс евро снизился на 0,3% - с 1,0725 USD/EUR до 1,0690 USD/EUR. Аналитическая группа Report прогнозирует, что к концу года курс упадет до 1,04 USD/EUR, затем достигнет паритета.