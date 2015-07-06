​Евро упал на 1,1% к доллару на фоне референдума в Греции

Баку. 6 Июля. REPORT.AZ/ Курс евро упал на 1,1% по отношению к доллару на фоне оглашения предварительных результатов референдума в Греции.

Как передает Report, согласно данным торгов, на 00:09 по бакинскому времени евро стоил 1.0987 долл.

Напомним, референдум по вопросу предложений кредиторов состоялся в Греции в воскресенье, 5 июля. По окончательным данным, против принятия условий международных кредиторов проголосовали более 61,31% участвовавших в референдуме.