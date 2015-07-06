​Евро упал на 1,1% к доллару на фоне референдума в Греции

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Баку. 6 Июля. REPORT.AZ/ Курс евро упал на 1,1% по отношению к доллару на фоне оглашения предварительных результатов референдума в Греции.
Как передает Report, согласно данным торгов, на 00:09 по бакинскому времени евро стоил 1.0987 долл.
Напомним, референдум по вопросу предложений кредиторов состоялся в Греции в воскресенье, 5 июля. По окончательным данным, против принятия условий международных кредиторов проголосовали более 61,31% участвовавших в референдуме.
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