Евро укрепляется на высказываниях Марио Драги

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Курс евро начал укрепляться на высказываниях председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании ЕЦБ не изменил процентные ставки и объем монетарной экспансии. За этой новостью последовало незначительное снижение курса евро, однако заявления М.Драги на пресс-конференции вновь укрепили позиции общеевропейской валюты.

Так, Драги связал негативные тенденции в экономике еврозоны с внешними факторами, а уровень инфляции с ценами на сырье, отметив, что экономические показатели в будущем ускорят рост экономики. Также он подчеркнул необходимость продолжать предоставление ликвидности финансовым рынкам.

После заявлений курс основной валютной пары вырос с 1,1480 USD/EUR до 1,1570 USD/EUR. Аналитическая группа Report прогнозирует повторное снижение евро. Так, на очередном заседании Федеральной резервной системы США 25-26 июля ожидается принятие решений в пользу доллара.