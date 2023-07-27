Евро укрепился к доллару перед решением ЕЦБ о ключевой ставке

Курс евро к доллару повысился почти на 0,5% в четверг днем. Рынки ожидают от Европейского центрального банка (ЕЦБ) повышения учетной ставки.

Курс евро к доллару повысился почти на 0,5% в четверг днем. Рынки ожидают от Европейского центрального банка (ЕЦБ) повышения учетной ставки.

Как передает Report, курс евро составил 1,1134 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1083 доллара.

Курс доллара к иене в то же время опустился до 140,09 иены со 140,21 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,3%, до 100,58 пункта.

Позднее в ходе торгов ЕЦБ объявит о результатах очередного заседания. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25%. Ужесточение монетарной политики позитивно для соответствующей валюты.

Что же касается курсообразования доллара, то инвесторы уже отыграли то, что днем ранее Федеральная резервная система (ФРС) США повысила свою ставку рефинансирования также на 0,25 п.п., до 5,25-5,5% годовых.

Инвесторы в то же время ожидают выхода макростатистики в США, что тоже может негативно влиять на курс доллара. Так, будет опубликована предварительная оценка динамики ВВП за прошлый квартал. Как полагают эксперты, рост экономики страны замедлился до 1,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с 2% в первом квартале.

В то же время Минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 22 июля. Аналитики прогнозируют рост показателя на 7 тыс., до 235 тыс. заявок.