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Евро торгуется к доллару у максимума с апреля 2018 года

Евро торгуется к доллару у максимума с апреля 2018 года Поддержку курсу евро в пятницу оказывают статистические данные из Германии, которая является крупнейшей экономикой Европы
Финансы
4 декабря 2020 г. 15:28
Евро торгуется к доллару у максимума с апреля 2018 года

Курс евро торгуется по отношению к доллару в пятницу днем у максимальных отметок с апреля 2018 года на фоне макроэкономических данных из Германии, которые оказались лучше прогнозов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.51 (по бакинскому времени) курс евро к доллару рос до 1,2172 доллара США за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,214 доллара США за евро. При этом в четверг показатель достиг 1,2177 доллара США — максимума с конца апреля 2018 года. Курс доллара к иене поднимался до 103,97 иены со 103,83 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,06%, до 90,66 пункта, в четверг индекс достиг 90,51 пункта, минимума также с конца апреля 2018 года.

Поддержку курсу евро в пятницу оказывают статистические данные из Германии, которая является крупнейшей экономикой Европы. Так, объем промышленных заказов в стране в октябре вырос на 2,9% в месячном исчислении после роста на 1,1% месяцем ранее. Аналитики ждали роста показателя только на 1,5%.

"В промышленности (Германии) снова все в порядке. Ослабление в экономике из-за пандемии в некоторой степени связано с сектором услуг. И это не скоро изменится", — сказал агентству Reuters старший экономист Landesbank Baden-Wuerttemberg Йенс-Оливер Никлаш (Jens-Oliver Niklasch).

Позднее в пятницу мировые рынки ожидают макростатистику по США, которая может указать на состояние крупнейшей мировой экономики и повлиять на курс доллара. Согласно прогнозу экспертов, безработица в США в ноябре опустилась до 6,8% с 6,9% в октябре. При этом ожидается, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло минимальными с мая темпами — на 469 тысяч.

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Версия на английском языке Euro-Dollar at highest since April 2018

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