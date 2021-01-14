Евро слабо колеблется к доллару после статистики из Германии

ВВП страны упал на 5% в 2020 году после десяти лет непрерывного роста

Курс евро демонстрирует незначительную динамику по отношению к доллару в четверг днем после статистики по ВВП Германии за 2020 год.

Как передает Report, об этом сообщает Prime со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 13.44 (по бакинскому времени) курс евро к доллару рос до 1,2163 доллара США с уровня предыдущего закрытия в 1,2157 доллара США за евро. Минутами ранее показатель опускался до 1,2155 доллара США. Курс доллара к иене рос до 104 иен со 103,85 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 90,34 пункта.

Трейдеры обратили внимание на данные Федерального статистического бюро Германии (Destatis), согласно которым ВВП страны упал на 5% в 2020 году после десяти лет непрерывного роста. В то же время аналитики ждали снижения показателя на 5,1% в 2020 году.

Курс доллара в целом показывает сдержанную динамику к другим основным мировым валютам в четверг в ожидании новостей из США, где избранный президент Джо Байден обещал изложить свою экономическую программу 14 января. Байден подчеркнул, что для преодоления последствий коронавируса и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции, он сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".

Как пишет агентство Reuters, ожидания по поддержке экономики США высоки, но многие аналитики считают, что рост государственных расходов уже отыгран на рынках.