Евро резко подешевел

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ 18 мая на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,14% и составил 18 298,88 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,30% - до 2 129,20 пунктов, а Nasdaq - на 0,60% - до 5 078,44 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 повысился на 0,12% - до 6 968,87 пунктов, Германский DAX - на 1,29% - до 11 594,28 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 0,37% - до 5012,31 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,15% и составила 1 222,00 долларов, курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1297 (-1,20%).

Напомним, что вчера аналитическая группа Report прогнозировала падение курса евро в ближайшее время до 1,12 USD/EUR.