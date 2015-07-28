​Евро продолжает дорожать

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ 27 июля на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,73% и составил 17 440,59 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,58% - до 2 067,64 пунктов, Nasdaq - на 0,96% - до 5 039,78 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 1,13% - до 6 505 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 2,57% - до 4927,60 пунктов, германский DAX подешевел на 2,56% - до 11 056,40 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота составила 1 095,20 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1077 (+0,94%).