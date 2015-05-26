​Евро продолжает дешеветь

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ 25 мая на фондовых рынках США и Европы не произошло никаких изменений. На американском фондовом рынке индекс Dow Jones составил 18 232,02 пунктов, S&P 500 - 2 126,06 пунктов, Nasdaq - 5 089,36 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 составил 7 031,72 пунктов, Германский DAX - 11 815,01 пунктов, французский индекс CAC-40 - 5 142,89 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,06% и составила 1 206,10 долларов, курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0944 (-1,69%).