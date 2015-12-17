​Евро постепенно дешевеет

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ 16 декабря на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 1,28% и составил 17 749,09 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 1,45% - до 2 073,07 пунктов, Nasdaq вырос на 1,52% - до 5 071,13 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,72% - до 6 061,19 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 0,22% - до 4 624,67 пунктов, германский DAX вырос на 0,18% - до 10 469,26 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,29% и составила 1 066,87 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0846 (-0,86%).