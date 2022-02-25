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Евро подорожало к доллару в рамках коррекции

Евро подорожало к доллару в рамках коррекции Курс доллара в пятницу утром растет доллару в рамках коррекции.
Финансы
25 февраля 2022 г. 10:23
Евро подорожало к доллару в рамках коррекции

Курс доллара в пятницу утром растет доллару в рамках коррекции.

Как передает Report, курс евро к доллару вырос до 1,1218 доллара США за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1191 доллара, курс доллара к иене снижался до 115,22 иены за доллар со 115,52 иены.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,29%, до 96,82 пункта.

Курс евро восстанавливает потери четверга, когда он упал к доллару более чем на 1% в связи с глобальным отказом от риска на фоне обострения геополитической напряженности. Президент России Владимир Путин в четверг принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего США, ЕС и ряд других стран ввели санкции в отношении крупнейших российских банков и организаций.

Иена также укрепляется к доллару. Аналитик Elliot Wave Мюррэй Ганн, которого цитирует газета Wall Street Journal, отметил, что японская валюта, также как и доллар, выступает в роли "убежища", поэтому осложнение геополитической ситуации будет подталкивать ее к росту.

Позднее трейдеры будут оценивать статистику. До открытия торгов в Европе станет известна окончательная оценка роста ВВП Франции, который, как ожидается, в квартальном выражении составил 0,7%, в годовом – 5,4%. А ВВП Германии, согласно прогнозам аналитиков, увеличился на 1,4% в годовом выражении и сократился на 0,7% в квартальном.

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