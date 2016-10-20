Евро подорожал на фоне заявлений ЕЦБ

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Заявления главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги, сделанные им после сегодняшнего заседания организации, привели к росту курса евро. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, М.Драги заявил о возможном продлении монетарной экспансии и после марта 2017 года. На сегодняшнем заседании этот вопрос не обсуждался, подчеркнул он.

Глава ЕЦБ отметил, что экономика еврозоны постепенно восстанавливается, а риски снижаются. В 2017-2018 годах ожидается ускорение инфляции.

Эти заявления были восприняты как сигнал к завершению программы монетарной экспансии, что спровоцировало укрепление евро. Курс пары доллар/евро вырос на 0,5% - до 1,1025 USD/EUR. Однако сейчас операции проводятся в диапазоне 1,0960 USD/EUR.

Аналитическая группа Report прогнозирует временное укрепление евро, и в дальнейшем доллар вновь подорожает.

Отметим, что на сегодняшнем заседании ЕЦБ не изменил процентные ставки. Учетная ставка сохранена на уровне 0%, проценты по депозитам утверждены на отметке - 0,4%, ставки по кредитам – на отметке 0,25%.