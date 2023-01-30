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Евро подорожал к доллару в преддверии решений ЕЦБ и ФРС

Евро подорожал к доллару в преддверии решений ЕЦБ и ФРС Курс евро вырос по отношению к доллару перед публикацией решений Европейского центробанка и Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
30 января 2023 г. 09:13
Евро подорожал к доллару в преддверии решений ЕЦБ и ФРС

Курс евро вырос по отношению к доллару перед публикацией решений Европейского центробанка и Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Курс евро к доллару растет до 1,0877 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0867 доллара, курс доллара к иене сокращается до 129,50 иены со 129,85 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) уменьшается на 0,09%, до 101,84 пункта.

В среду ожидается публикация решения ФРС. 99% аналитиков, опрошенных CME Group, полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых. А в четверг свои решения опубликуют европейский и британский центробанки. Эксперты ожидают, что они повысят ставки рефинансирования сразу на 0,5 процентного пункта, до 3% и 4% годовых соответственно.

При ужесточении монетарной политики курс национальной валюты растет. Соответственно, евро выигрывает по отношению к доллару, поскольку европейский регулятор может повысить учетную ставку более резкими темпами, чем американский.

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