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Евро подешевело к доллару перед выходом макростатистики еврозоны

Евро подешевело к доллару перед выходом макростатистики еврозоны Курс евро к доллару немного снизился в понедельник утром перед публикацией макроданных в еврозоне.
Финансы
31 июля 2023 г. 09:23
Евро подешевело к доллару перед выходом макростатистики еврозоны

Курс евро к доллару немного снизился в понедельник утром перед публикацией макроданных в еврозоне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, евро к доллару снизился до 1,1011 с уровня прошлого закрытия 1,1015 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличился до 141,88 иены со 141,15 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,18%, до 101,81 пункта.

Позднее Евростат опубликует предварительную оценку роста потребительских цен в еврозоне. Прогнозируется, что годовая инфляция в странах валютного блока по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5%.

Кроме того, станет известна предварительная оценка ВВП стран еврозоны за прошлый квартал, который, согласно ожиданиям, увеличился на 0,5% в годовом выражении и на 0,2% в квартальном.

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