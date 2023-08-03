Евро подешевел к доллару перед выходом макростатистики по еврозоне

Курс евро незначительно снизился по отношению к доллару в четверг утром перед публикацией данных статистики по еврозоне.

Курс евро незначительно снизился по отношению к доллару в четверг утром перед публикацией данных статистики по еврозоне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару снижается до 1,0929 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0936 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличился до 143,84 иены со 143,32 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,18%, до 102,79 пункта.

Позднее будет опубликована окончательная оценка композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 20 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в июле снизился до 48,9 пункта с 49,9 пункта в июне, как и показала предварительная оценка.

Вечером инвесторы также будут оценивать статданные по США. Согласно прогнозам, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю выросло до 227 тыс. А индекс деловой активности в сфере услуг США Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в июле уменьшился до 53% с 53,9% в июне.