О нас

Евро подешевел к доллару перед выходом макростатистики по еврозоне

Евро подешевел к доллару перед выходом макростатистики по еврозоне Курс евро незначительно снизился по отношению к доллару в четверг утром перед публикацией данных статистики по еврозоне.
Финансы
3 августа 2023 г. 10:23
Евро подешевел к доллару перед выходом макростатистики по еврозоне

Курс евро незначительно снизился по отношению к доллару в четверг утром перед публикацией данных статистики по еврозоне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару снижается до 1,0929 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0936 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличился до 143,84 иены со 143,32 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,18%, до 102,79 пункта.

Позднее будет опубликована окончательная оценка композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 20 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в июле снизился до 48,9 пункта с 49,9 пункта в июне, как и показала предварительная оценка.

Вечером инвесторы также будут оценивать статданные по США. Согласно прогнозам, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю выросло до 227 тыс. А индекс деловой активности в сфере услуг США Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в июле уменьшился до 53% с 53,9% в июне.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Euro falls against dollar ahead of eurozone macroeconomic statistics release

Самое читаемое

Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
27 июля 2023 г. 12:56
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
27 июля 2023 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
28 июля 2023 г. 12:14
Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция
Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция
28 июля 2023 г. 19:55
В Молдове будет открыто посольство Греции
В Молдове будет открыто посольство Греции
29 июля 2023 г. 09:10
На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
29 июля 2023 г. 14:14
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
1 августа 2023 г. 00:38
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК Вагнер к польским границам
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК "Вагнер" к польским границам
1 августа 2023 г. 16:52
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
2 августа 2023 г. 10:02
SOCAR увеличил экспорт нефтепродуктов на 51%
SOCAR увеличил экспорт нефтепродуктов на 51%
27 июля 2023 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi