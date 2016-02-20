​Евро незначительно подорожал

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ 19 февраля на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,13% и составил 16 391,99 пунктов, индекс S&P 500 снизился на 0,001% - до 1 917,78 пунктов, Nasdaq вырос на 0,38% - до 4 504,43 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,36% - до 5 950,23 пунктов, французский индекс CAC-40 подешевел на 0,39% - до 4 223,04 пунктов, германский DAX снизился на 0,80% - до 9 388,05 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,06% и составила 1 226,60 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1130 (+0,05%).