​Евро начал стремительно падать

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Европейский центральный банк (ЕЦБ) на сегодняшнем заседании снизил базовую ставку с 0,05% до 0%. Отметим, что аналитики прогнозировали сохранение базовой ставки на прежнем уровне.

Помимо этого, как и ожидалось, ЕЦБ снизил процентную ставку по депозитам до -0,4% с прежних -0,3%, расширил объем монетарной экспансии с 60 млрд. до 80 млрд. евро. В то же время наряду с банковскими облигациями ЕЦБ будет выкупать корпоративные облигации компаний. Центробанк также понизил ставку финансирования на 0,05 пунктов - с 0,03 до 0,25%.

После этих решений евро начал стремительно терять позиции, и в короткие сроки курс снизился на 1,4% - с 1,0980 USD/EUR до 1,0840 USD/EUR.

Сейчас глобальные финансовые рынки ждут пресс-конференции председателя ЕЦБ Марио Драги. Отметим, что инвесторы ожидали от ЕЦБ принятия более мягких решений.

Аналитическая группа Report считает, что если курс USD/EUR не достигнет точки равновесия на уровне 1,08, то может снизиться до отметки 1,06.