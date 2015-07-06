Евро начал дешеветь

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В результате вчерашнего голосования большинства жителей Греции на референдуме за выход из Еврозоны, сегодня на азиатском валютном рынке евро начало продаваться по низким ценам. В пятницу 3 июля последняя операция состоялась с курсом 1,1111 доллар/евро, в настоящее время курс снизился до 1,1030 доллара/евро. То есть, по сравнению с пятницей курс евро по отношению к доллару снизился на 0,7%.

Как сообщает Report, эта тенденция сказалась и на курсах евро по отношению к другим валютам. Сегодня на мировых фондовых биржах ожидается отрицательная реакция на итоги референдума. В частности, ожидается значительное снижение индексов на европейском фондовой бирже.

Отметим, что лидеры Европейского союза приняли это решение греческого народа сдержанно и с уважением. Сейчас основное внимание направлено на сегодняшнюю встречу лидеров Германии и Франции. На этой встрече будет выяснено, останется ли Греция в ЕС.

Сегодня на валютных рынках Азербайджана также наблюдалось укрепление доллара США и снижение евро. Аналитическая группа Report отмечает, что за короткий срок направление курса евро зависело от судьбы Греции, но к концу года ожидается укрепление евро, вне зависимости от того, останется ли Греция в ЕС или нет.