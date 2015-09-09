​Евро на мировом рынке вновь подешевело

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ 8 сентября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 2,42% и составил 16 492,68 пунктов, индекс S&P 500 - на 2,51% - до 1 969,41 пунктов, Nasdaq - на 2,73% - до 4 811,93 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 1,18% - до 6 146,10 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 1,07% - до 4 598,26 пунктов, германский DAX - на 1,61% - до 10 271,36 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,22% и составила 1 123,40 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1170 (-0,40%).