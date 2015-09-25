Евро на мировом рынке подешевел

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ 24 сентября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,48% и составил 16 201,32 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,34% - до 1 932,24 пунктов, Nasdaq - на 0,38% - до 4 734,48 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 1,17% - до 5961, 49 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 1,93% - до 4 347,24 пунктов, германский DAX - на 1,92% - до 9 427,64 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,66% и составила 1 146,20 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1171 (-0,53 %).