Евро и золото подорожали

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ 11 августа на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 1,21% и составил 17 402,84 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,96% - до 2 084,07 пунктов, Nasdaq - на 1,27% - до 5 036,79 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 1,06% - до 6 664,54 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 1,86% - до 5 099,03 пунктов, германский DAX - на 2,68% - до 11 293,65 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,85% и составила 1 109,50 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1064 (+0,74%).