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Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по розничным продажам в еврозоне

Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по розничным продажам в еврозоне Евро подорожал к доллару в среду утром перед выходом статистики по розничным продажам в еврозоне.
Финансы
6 августа 2025 г. 10:23
Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по розничным продажам в еврозоне

Евро подорожал к доллару в среду утром перед выходом статистики по розничным продажам в еврозоне.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Курс евро к доллару утром поднялся до $1,1581 с $1,1575 за евро.

При этом курс доллара к иене снизился до 147,4 иены с уровня прошлого закрытия в 147,58 иены за доллар.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,05% - до 98,17 пункта.

В среду агентство Евростат опубликует данные по розничным продажам в странах еврозоны. Аналитики предполагают, что их объем в июне увеличился на 0,4% по сравнению с маем.

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