Евро дорожает к доллару на фоне статистики из Германии

По предварительной оценке, в квартальном выражении ВВП Германии в четвертом квартале поднялся на 0,1% с учетом сезонных корректировок

Темпы роста курса евро по отношению к доллару ускорились во вторник днем, и европейская валюта достигла максимального значения с 1 февраля на фоне статданных по внешней торговли Германии, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, курс евро к доллару рос до максимума с 1 февраля в 1,2103 доллара США за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2048 доллара США. До публикации статистики из Германии евро стоил 1,2085 доллара США. Курс доллара к иене опускался до 104,68 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,37%, до 90,59 пункта.

Рынки во вторник обратили внимание на макроэкономическую статистику из Германии, которая является крупнейшей европейской экономикой. Согласно новым данным, экспорт Германии в декабре вырос на 0,1% по сравнению с показателем ноября, импорт снизился на 0,1%. Оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение экспорта в месячном выражении на 1%, импорта — на 1,1%.

"Возрождение традиционного драйвера роста Германии — экспорта — произошло в нужный момент и помогло избежать сокращения экономики в последнем квартале 2020 года", — сказал экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski), мнение которого приводит газета Wall Street Journal. По предварительной оценке, в квартальном выражении ВВП Германии в четвертом квартале поднялся на 0,1% с учетом сезонных корректировок.