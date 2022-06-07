Euroclear заблокировал активы россиян на сумму около 27 млрд долларов

Международный депозитарий Euroclear заблокировал активы россиян на сумму около 27 млрд долларов, а объем "застрявших" в Национальном расчетном депозитарии (НРД) активов нерезидентов превышает 85 млрд долларов до переоценки.

Международный депозитарий Euroclear заблокировал активы россиян на сумму около 27 млрд долларов, а объем "застрявших" в Национальном расчетном депозитарии (НРД) активов нерезидентов превышает 85 млрд долларов до переоценки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти подсчеты подвела инвестиционная компания ITI Capital.

"Санкции против НРД функционально ничего не меняют в текущей ситуации, которая возникла вслед за началом спецоперации на Украине, после того, как Euroclear прекратил все финансовые операции и расчеты с НРД. Когда финансовый мост перестал работать 25 февраля, Euroclear заблокировал активы российских резидентов на 1,8 трлн рублей, или около 27 млрд долларов (в основном, акции)", - указывают аналитики ITI Capital в обзоре. По их подсчетам, объем "застрявших" в НРД активов нерезидентов превышает 85 млрд долларов до переоценки, из которых 48 млрд долларов приходятся на акции, остальные - облигации, в основном ОФЗ (облигации федерального займа), на 38 млрд долларов.

Эксперты компании отмечают, что, вероятно, большая часть держателей иностранных активов в НРД - это локальные банки, управляющие компании, НПФ и физические лица. "Снятие санкций - очень долгий процесс, и среди физлиц страдают прежде всего держатели структурных нот и международных акций, купленных на внебиржевом рынке (ОТС). В рамках санкций ЕС также может рассматривать возможность конфискации этих активов", - отмечают в ITI Capital.

Эксперты ожидают, после введения санкций против НРД со стороны ЕС на такой же шаг в ближайшее время пойдут и США.