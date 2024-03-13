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Euroclear продал 3% акций Euronext госструктурам Бельгии, Италии и Франции

Euroclear продал 3% акций Euronext госструктурам Бельгии, Италии и Франции Европейский депозитарий Euroclear продал 3% акций биржевого оператора Euronext NV бельгийскому суверенному фонду SFPIM, итальянскому суверенному фонду CDPE и французскому госбанку CDC.
Финансы
13 марта 2024 г. 13:15
Euroclear продал 3% акций Euronext госструктурам Бельгии, Италии и Франции

Европейский депозитарий Euroclear продал 3% акций биржевого оператора Euronext NV бельгийскому суверенному фонду SFPIM, итальянскому суверенному фонду CDPE и французскому госбанку CDC.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в пресс-релизе Euroclear.

SFPIM приобрел 2% акций Euronext, CDPE и CDC - по 0,5%. Ценовые параметры сделок не приводятся.

В результате доля SFPIM достигла 5,2%. CDPE и CDC теперь владеют по 7,8%.

За последний год капитализация Euronext выросла на 25,6% - до 9,01 млрд евро, в то время как фондовый индекс CAC 40 набрал 17,6%.

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Версия на английском языке Euroclear sells shares in Euronext’s capital to SFPIM, CDC and CDPE

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