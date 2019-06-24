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Иран ведет переговоры по заключению двусторонних финансовых соглашений

Эти соглашения направлены на отказ от доллара в торговых операциях

Иран обсуждает с рядом стран, в частности с Россией, Турцией и Китаем, заключение двусторонних финансовых соглашений.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава МИД Исламской республики Джавад Зариф. 

"Мы ведем переговоры по финансовым соглашениям с Турцией, Россией, Китаем, Азербайджаном, Индией, с другими странами. С некоторыми из них соглашения уже заключены, с другими - почти достигнуты", - сказал Зариф, которого процитировали в воскресенье иранские СМИ. 

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