Иран ведет переговоры по заключению двусторонних финансовых соглашений

Иран обсуждает с рядом стран, в частности с Россией, Турцией и Китаем, заключение двусторонних финансовых соглашений.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава МИД Исламской республики Джавад Зариф.

"Мы ведем переговоры по финансовым соглашениям с Турцией, Россией, Китаем, Азербайджаном, Индией, с другими странами. С некоторыми из них соглашения уже заключены, с другими - почти достигнуты", - сказал Зариф, которого процитировали в воскресенье иранские СМИ.