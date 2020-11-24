Есть ли смысл инвестировать в биткоин или вообще в криптовалюты?

Крипторынок содержит множество рисков, но есть также и потенциальные выгоды

Можно разбогатеть, инвестируя в криптовалюту, но вы также можете потерять все свои деньги!

Как обе эти вещи могут быть правдой?

Что ж, как и большинство инвестиций, крипторынок содержит множество рисков, но есть также и потенциальные выгоды. Давайте посмотрим на некоторые ключевые аспекты рынка криптовалют и выясним, имеет ли смысл вообще туда инвестировать.

Насколько безопасно инвестировать в криптовалюты?

На рынке криптовалют присутствуют определенные риски, которые маловероятны на традиционных финансовых рынках, например, на рынках акций и облигаций. Криптовалютные биржи подвержены взломам (хакерским атакам) и другой преступной деятельности. Эти нарушения безопасности привели к значительным потерям для инвесторов, у которых были просто украдены их активы, и их больше никогда не видели. Мошенничество также широко распространено в самой криптоиндустрии. Так называемые «эксперты по криптовалютам» обещают инвесторам феноменальную прибыль, но потом обычно оказываются не в состоянии выполнить свои высокие обещания. Это часто происходит потому что эти «эксперты» просто торгуют криптовалютами, а опытный трейдер вам объяснит, что в трейдинге результаты гарантировать невозможно. Инвесторы, купившиеся на ажиотаж, часто несут огромные убытки, когда в конечном итоге цены на криптовалюты падают.

Более того, хранить криптовалюту не так просто, как хранить акции или облигации. Хотя биржи, такие как Coinbase, позволяют довольно легко покупать и продавать криптоактивы, такие как биткоин и Ethereum, многие люди не хотят хранить свои криптовалюты на биржах из-за вышеупомянутого риска краж и взломов. Вместо этого некоторые предпочитают автономные варианты "холодного хранения", такие как аппаратные или бумажные кошельки. Но "холодное хранилище" сопряжено со своим набором проблем, а именно с риском потери ваших закрытых ключей, что сделает невозможным доступ к вашей криптовалюте.

Также существует риск того, что криптопроект, в который вы инвестируете, не удастся. Существуют тысячи блокчейн-проектов, и конкуренция очень высока. Регулирующие органы могут также принять жесткие меры против всей криптоиндустрии, если все больше правительств начнут рассматривать криптовалюты как угрозу, а не просто как инновационную технологию. Например, в США сегодня, практически невозможно инвестиционной компании открыть банковский счет, если она занимается инвестированием в крипторынок.

Наконец, важно понимать, что криптовалюты и блокчейн в целом являются передовыми технологиями. Хотя это делает их интересными, это также увеличивает риски для инвесторов, поскольку большая часть этой технологии все еще разрабатывается и еще не проверена в реальных сценариях. Покупка криптовалюты сегодня является инвестицией на очень ранней стадии, и инвесторы должны здесь ожидать похожих результатов, как в любых венчурных проектах, где подавляющее большинство проектов терпят неудачу и становятся убыточными для инвесторов. Лишь небольшое количество проектов в конечном итоге будет успешным, и неясно, хватит ли этих больших побед, чтобы компенсировать инвесторам их многие потери.

Тем не менее, индустрия блокчейна становится сильнее с каждым днем. Строится финансовая инфраструктура - например, депозитарные услуги институционального уровня и фьючерсные рынки - и это даст профессиональным и индивидуальным инвесторам инструменты, необходимые для управления и защиты своих криптоактивов. Финансовые гиганты, такие как PayPal и Square, упрощают покупку и продажу криптовалюты на своих популярных платформах. Эти компании видят потенциал в теме криптовалют, и мы можем предполагать, что в конечном пути для простых частных инвесторов в данном секторе появятся надежные методы инвестирования.

Более привлекательные инвестиции чем криптовалюты​

Инвестор, вместо инвестиций в непредсказуемые (как в лотерею) криптовалюты, может получить прибыль от инвестиций в акции компаний, которые быстро внедряют революционные технологии, включая блокчейн. Как мы уже упоминали, Square и PayPal предлагают своим пользователям услуги криптовалюты, и оба лидера в области цифровых платежей имеют все возможности для получения выгоды от растущего использования биткоина и других цифровых активов.

Инвестирование в компанию CME Group (код CME на бирже Nasdaq), которая управляет одной из крупнейших бирж фьючерсов на биткоины, еще один отличный способ получить прибыль от роста торговли цифровыми активами. Более того, если вы обучаетесь или инвестируете с помощью опытных людей, вам возможно предоставляются и возможности по инвестированию в венчурные проекты в секторе биткоина. Поэтому в теме оставаться желательно, и мы это рекомендуем, но всегда стоит тщательно задавать вопросы и всегда помнить, что если инвестиция выглядит нереально перспективной, она чаще чем нет, просто не реальная.

Между тем, по данным торговой площадки CoinDesk , биткоин в ходе торговой сессии во вторник подорожал на 3,62%, в пике достигая отметки в 19055 долларов США за штуку. В последний раз стоимость биткоина поднималась выше 19 тыс. долларов США за штуку в декабре 2017 года.

Эдвард Дубинский - основатель и управляющий партнер компании Fintelect, опытный инвестор и финансист, долларовый миллионер