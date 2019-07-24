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В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Еще в одной стране банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Bloomberg.

Это связано с процентной ставкой Национального банка — минус 0,75% годовых. Кредитные организации вынуждены доплачивать регулятору за хранение избыточных средств.

Банкам выгоднее разместить свободные средства в кредиты и предоставить их институциональным заемщикам по отрицательной ставке (но более выгодной по сравнению со ставкой Центробанка). Заемщикам это тоже удобно: необходимо вернуть меньше, чем взяли.

Сейчас по такой схеме работают Zurcher Kantonalbank и Grisons cantonal bank. Ставки в банках кантонов Цюрих, Женева и Берн остаются невысокими, но все же выше нуля.

Похожая практика существует в Дании, Швеции и Японии.

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