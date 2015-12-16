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    Еще одна страховая компания включена в реестр страховщиков системы "Зеленая карта"

    Это страховая компания AXA-Mbask

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Компания AXA-Mbask включена в реестр страховщиков, обладающих правом осуществлять деятельность в рамках системы "Зеленая карта". Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной Бюро обязательного страхования информации.

    Отметим, что согласно ст. 50.2 закона "Об обязательном страховании", страховые компании должны быть внесены в реестр страховщиков системы "Зеленая карта" для осуществления деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

    Страховые компании, желающие осуществлять деятельность в рамках данной системы, должны обратиться в БОС до 21 декабря 2015 года для внесения их в соответствующий реестр. Иначе с 1 января 2016 года будет ограничена их деятельность в информационной системе БОС по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

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