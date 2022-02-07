Еще одна страховая компания стала членом Ассоциации страховщиков Азербайджана

ОАО "Объединенная страховая компания аграрного страхования" стала членом Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА).
Как сообщает Report со ссылкой на АСА, со стороны ОАО "Объединенная страховая компания аграрного страхования" поступило официальное заявление о вступлении в ассоциацию.
Сообщается, что соответствующее обращение было рассмотрено на заседании Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана по итогам 2021 года и было принято решение о членстве компании в АСА.
Таким образом, все страховые компании, действующие в стране, стали членами Ассоциации страховщиков Азербайджана. Таким образом, число членов АСА достигло 21.