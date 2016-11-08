Еще одна страховая компания покидает рынок Азербайджана

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ ОАО Azerqarant Sigorta приостановила деятельность. Об этом сообщили Report в компании.

По информации, причиной ухода Azerqarant Sigorta с рынка является недостаток капитала. Единоличный акционер компании и председатель Совета директоров Октай Аббас оглу Алиев принял это решение в связи с невозможностью урегулирования данной проблемы.

Обязательства Azerqarant Sigorta будет выполнять созданная по этому случаю комиссия, которую возглавляет председатель правления компании Рашад Ахлиман оглу Мамедов. В ее состав также входят главный бухгалтер Тамилла Вели гызы Тагиева и председатель Ревизионной комиссии Гюнель Гара гызы Халилова.

Отметим, что компания Azerqarant Sigorta является правопреемником учрежденного в 1993 году ООО Şərqə Qapı Sığorta. Ее уставный капитал равен 5,61 млн манатов. Эта сумма сложилась из 10 тыс. акций номиналом 561 манат. В январе-сентябре страховые взносы составили 238 040 манатов, из которых клиентом выплачено 988 манатов или 0,42%. В годовом выражении сборы Azerqarant Sigorta выросли на 17,45%, выплаты сократились на 41,47%.

Отметим, что с начала года это четвертая по счету страховая компания, покинувшая рынок Азербайджана. Ранее решение о приостановке деятельности приняли Buta Sigorta, Alfa Sigorta и Международная страховая компания.