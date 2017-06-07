Еще одна страховая компания Азербайджана будет страховать пассажиров от аварий

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ ОАО Gala Sigorta получила разрешение осуществлять деятельность по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования.
Тем самым, число страховых компаний, имеющих лицензию на осуществление данного вида страхования, достигло трех. Другими двумя компаниями являются PASHA Sigorta и Silkway Insurance.
Economic DepartmentАвтор новости