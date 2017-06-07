Еще одна страховая компания Азербайджана будет страховать пассажиров от аварий

Gala Sigorta получила лицензию на осуществление данного вида страхования

7 июня, 2017 17:48

https://report.az/storage/news/ff7f0c7c7e4aee785298295ce10e01bb/dbed2860-17cf-4919-85fb-d387609fc47c_292.jpg Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ ОАО Gala Sigorta получила разрешение осуществлять деятельность по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий. Об этом сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования. Тем самым, число страховых компаний, имеющих лицензию на осуществление данного вида страхования, достигло трех. Другими двумя компаниями являются PASHA Sigorta и Silkway Insurance.

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