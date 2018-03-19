Еще одна полезная инициатива от Банка Республика

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Приближается праздник Новруз и скоро весна преобразит все вокруг. Это один из самых главных и самых любимых праздников, который отмечается в нашей стране весело и ярко. И Вы наверняка знаете, кто ожидает праздник Новруз с особым трепетом? Конечно же, – дети!

Банк Республика довольно часто занимается реализацией полезных проектов по корпоративной социальной ответственности. В преддверии Новруза банк реализовал социальный проект «Шен чершенбе» для воспитанников детских домов в регионах.

В рамках проекта каждый вторник накануне Новруза сотрудники банка посещали детские дома в Шеки, Лянкярани и Гяндже. Для маленьких ребятишек были организованы утренники при участии праздничных персонажей Косы и Кечала. Дети поиграли в различные игры вместе с сотрудниками банка, спели песни, прочитали стихи и вдоволь станцевали. В конце мероприятий от имени банка детям были вручены праздничные подарки.

Согласно информации, полученной из банка, в рамках стратегии, проводимой Банком Республика в текущем году, будут реализованы проекты не только в направлении бизнеса, но и социальной сфере во благо общества.