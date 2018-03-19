 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Еще одна полезная инициатива от Банка Республика

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Приближается праздник Новруз и скоро весна преобразит все вокруг. Это один из самых главных и самых любимых праздников, который отмечается в нашей стране весело и ярко. И Вы наверняка знаете, кто ожидает праздник Новруз с особым трепетом? Конечно же, – дети!

    Банк Республика довольно часто занимается реализацией полезных проектов по корпоративной социальной ответственности. В преддверии Новруза банк реализовал социальный проект «Шен чершенбе» для воспитанников детских домов в регионах.

    В рамках проекта каждый вторник накануне Новруза сотрудники банка посещали детские дома в Шеки, Лянкярани и Гяндже. Для маленьких ребятишек были организованы утренники при участии праздничных персонажей Косы и Кечала. Дети поиграли в различные игры вместе с сотрудниками банка, спели песни, прочитали стихи и вдоволь станцевали. В конце мероприятий от имени банка детям были вручены праздничные подарки.

    Согласно информации, полученной из банка, в рамках стратегии, проводимой Банком Республика в текущем году, будут реализованы проекты не только в направлении бизнеса, но и социальной сфере во благо общества.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi