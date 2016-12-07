Еще одна нефтяная страна выпускает облигации для покрытия потерь

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Власти султаната Оман намерены разместить на международном рынке облигации на сумму в 1,5-2 млрд. долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета, сложившийся из-за сохранения низких цен на нефть.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, точный объем выпуска и сроки размещения пока не определены.

По информации, в конце ноября 2016 года издание Times of Oman сообщило, что доход страны от экспорта нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в первой половине 2016 года составил 2,62 млрд. риалов (примерно 6,8 млрд. долларов), что на 36,3% ниже показателя за январь-июнь 2015 года. К сентябрю 2016 года дефицит бюджета Омана вырос в годовом исчислении на 55%, составив 180,5 млн. риалов (469 млн. долларов).