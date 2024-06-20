Еще одна из компаний, предоставляющих услуги по обмену валют, выполнила требование ЦБА

Компания ООО Meta-Kapital, предоставляющая услуги по обмену валют в Азербайджане, выполнила требование Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по капиталу.

Компания ООО Meta-Kapital, предоставляющая услуги по обмену валют в Азербайджане, выполнила требование Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по капиталу.

Как сообщает Report, компания увеличила уставный капитал с 10 до 600 тыс. манатов.

С таким объемом капитала Meta-Kapital может открыть один пункт обмена валюты в Баку. Для открытия 2-го филиала в столице компании необходимо увеличить капитал на 50%, то есть до 900 тыс. манатов.

Компания Meta-Kapital была создана в 2022 году.

Ранее Delta Capital увеличила уставный капитал в соответствие с требованиями ЦБА.