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Еще одна инвесткомпания стала членом Бакинской фондовой биржи

Еще одна инвесткомпания стала членом Бакинской фондовой биржи ЗАО "Инвестиционная компания TRONI", получившая лицензию Центрального банка Азербайджана, была принята в члены ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) на основании своего заявления.
Финансы
29 ноября 2022 г. 13:50
Еще одна инвесткомпания стала членом Бакинской фондовой биржи

ЗАО "Инвестиционная компания TRONI", получившая лицензию Центрального банка Азербайджана, была принята в члены ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) на основании своего заявления.

Об этом Report сообщили в БФБ.

Таким образом, число инвестиционных компаний, являющихся членами биржи, достигло 12.

Отметим, что Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала ЗАО "Инвестиционная компания TRONI" в октябре прошлого года.

Уставной капитал нового финансового института составляет 360 тыс. манатов, а его законным представителем является Мубариз Амирасланов.

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Версия на азербайджанском языке “Troni İnvestisiya Şirkəti” "Bakı Fond Birjası"na üzv olub

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