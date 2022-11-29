Еще одна инвесткомпания стала членом Бакинской фондовой биржи

ЗАО "Инвестиционная компания TRONI", получившая лицензию Центрального банка Азербайджана, была принята в члены ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) на основании своего заявления.

ЗАО "Инвестиционная компания TRONI", получившая лицензию Центрального банка Азербайджана, была принята в члены ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) на основании своего заявления.

Об этом Report сообщили в БФБ.

Таким образом, число инвестиционных компаний, являющихся членами биржи, достигло 12.

Отметим, что Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала ЗАО "Инвестиционная компания TRONI" в октябре прошлого года.

Уставной капитал нового финансового института составляет 360 тыс. манатов, а его законным представителем является Мубариз Амирасланов.