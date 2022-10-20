Еще один банк в Кыргызстане приостановил обслуживание российских карт "Мир"

Коммерческий банк "Кыргызстан" приостановил обслуживание российских карт "Мир".

Коммерческий банк "Кыргызстан" приостановил обслуживание российских карт "Мир".

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте финансового учреждения.

"С 20 октября обслуживание карт "Мир" некоторых российских банков в устройствах коммерческого банка "Кыргызстан" приостановлено", - говорится в сообщении.

В числе 21 российского банка, карты "Мир" которого больше не будут обслуживаться, есть Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ и другие. Эти банки находятся под зарубежными санкциями.

Ранее о приостановлении обслуживания карт "Мир" сообщили еще четыре кыргызских банка - "Компаньон", "Бакай-банк", "Доскредобанк" и "Банк Азии". Всего в республике 23 банка, остальные финансовые учреждения о прекращении обслуживания российских карт "Мир" пока не информировали.