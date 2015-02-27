​Еще один банк присоединился к MilliÖn

Баку, 27 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Access Bank начал принимать оплату кредитов посредством терминалов MilliÖn. Отныне клиенты могут оплачивать свои кредиты в любое время дня, не посещая банк, посредством ближайшего платежного терминала MilliÖn. Как сообщает Report со ссылкой на банк, платежные терминалы размещены в общественных местах столицы и других городах Азербайджана.

Оплату кредитов посредством терминалов MilliÖn можно осуществить в азербайджанских манатах и долларах США. Для этого необходимо выбрать на мониторе опцию "Банковские услуги", и в разделе Access Bank совершить соответствующие операции. Если оплата производится в течение рабочего дня до 20:00 часов, то средства принимаются в качестве оплаты за текущий день. Оплата, произведенная после 20:00 часов и в нерабочие дни, принимается в качестве платежа за следующий рабочий день.

Следует особо отметить, что услуга оплаты кредитов посредством терминала абсолютно бесплатна.